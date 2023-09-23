«Некритично»: эксперт оценила приостановку вакцинации подростков от ковида Вирусолог Малинникова назвала неопасной приостановку вакцинации детей от ковида

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы/АГН «Москва»

Приостановка вакцинации подростков от 12 до 17 лет от COVID-19 из-за обновления состава препарата некритична, заявила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова. По ее мнению, это не скажется на росте заболеваемости, тем более что есть другие меры профилактики.

Сегодня у нас есть возможности, чтобы защитить подростков не только вакцинацией, но и другими профилактическими мерами. В том числе сохраняется иммунная прослойка населения к вирусу. Тем более мы сегодня видим не такой критичный рост заболеваемости, как в прошлые года, — пояснила вирусолог.

Малинникова указала на хорошо налаженную в России систему выявления новых мутаций коронавируса. Это, по ее словам, позволяет своевременно реагировать. Кроме того, существующие тест-системы распознают вирус, благодаря этому можно вовремя начать лечение. Также пока ничего не говорит о том, что заболевание станет протекать тяжело, заключила специалист.

Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что рост числа заболевших коронавирусом, ОРВИ или гриппом, наблюдаемый в настоящее время, является естественным эпидемическим процессом, в рамках которого масочный режим может вводиться точечно по необходимости. Однако он предупредил, что расслабляться не стоит, поскольку заболеваемость продолжит расти.