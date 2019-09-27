https://static.news.ru/photo/b846af4e-e1db-11e9-b1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Строительство на втором участке Некрасовской линии столичного метро от станции «Косино» до «Нижегородской» планируется завершить до конца текущего года, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, в настоящее время работы идут в хорошем темпе.

Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами, — отметил он.

Хуснуллин также уточнил, что параллельно ведётся благоустройство прилегающих к будущим станциям территорий. Везде будут обеспечены необходимая инфраструктура и скверы, а возле «Нижегородской» появится архитектурная композиция, символизирующая интеграцию Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро.

Заммэра добавил, что новая линия метро позволит улучшить транспортную ситуацию на юго-востоке города, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что пешеходный переход между станциями московского метро «Театральная» и «Площадь Революции» с выходом на улицу Никольскую может быть открыт в конце текущего года. К тому времени предполагается завершить реконструкцию.