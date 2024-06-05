Россияне могут получить скидку на электроэнергию «Коммерсант»: лица с печным отоплением могут получить скидку на электричество

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба предложила сделать скидку к тарифу на электроэнергию для граждан, которые живут в домах с печным отоплением, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства. Речь идет об участниках федерального проекта «Чистый воздух».

Скидку могут получить жители 43 городов, в том числе Иркутска, Красноярска, Братска, Барнаула, Абакана, Кемерово, Омска и Челябинска. Таким образом россиян хотят подтолкнуть к переходу от отопления к использованию электроэнергии.

Скидку планируют рассчитывать исходя из верхней и нижней планок установленных для каждого региона тарифов. В Красноярске и ряде других населенных пунктов Красноярского края тарифы могут понизить на 47%, до 1,9 рубля за киловатт/час, говорится в публикации. За сниженные тарифы в рамках программы перекрестного субсидирования доплачивают коммерческие потребители.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства будут проиндексированы в среднем на 10%. В понятие «коммунальные услуги» включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора. Кроме того, есть графа «прочие услуги». Их предоставляют иные организации, заключившие договор лично с собственником жилья. К ним относятся оплата за радио, телеантенну, телефон. Стоимость содержания и ремонта жилья останется неизменной — решение об изменении платы за них принимают местные власти или сами жители, причем в любое время.