Некоторым россиянам посоветовали побыстрее поменять водительские права Юрист Спиридонова посоветовала российским автомобилистам поменять права до 2025 года

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Российское правительство продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на три года — до 2025 года. Это было сделано в целях оказания помощи гражданам в текущей экономической ситуации. Однако лучше позаботиться о замене удостоверения заранее, если в будущем не хочется тратить время на огромные очереди. Такой совет в интервью агентству ПРАЙМ дала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Через три года количество водителей, желающих получить в ГИБДД новое удостоверение, увеличится. Заменить права придут не только те, у кого их срок действия продлён, но и те, у кого права изначально были до 2025 года. Потому водителям рекомендовали заменить права раньше, чем истечёт их срок действия, — пояснила юрист.

Она добавила, что никакими юридическими последствиями замена удостоверения раньше определённого срока не грозит. Оба документа — новый и продлённый — имеют одинаковую юридическую силу. Однако при замене срок их действия будет изменён на 10 лет без каких-либо продлений.

Ранее стало известно, что российским автомобилистам могут усложнить получение водительских прав, если имеется подозрение на заболевание, которое препятствует вождению. Депутаты собираются рассмотреть новые поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О защите персональных данных». По новым изменениям, если врач обнаружит заболевание, которое накладывает ограничения на управление автомобилем, водителю придётся пройти полноценное медобследование у профильных специалистов. Если диагноз будет подтверждён, то вместе с ним могут аннулировать выданную ранее справку и само водительское удостоверение.