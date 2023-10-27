Некоторым категориям россиян могут дать отсрочку отсидки ГД изучит проект об отсрочке наказания для осужденных родителей детей до 14 лет

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Правительство России 27 октября внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который дает право на отсрочку тюремного наказания, назначенного судом, сообщается на официальном сайте ГД. В эту категорию могут попасть осужденные родители-одиночки, у которых на попечении есть дети до 14 лет, и беременные женщины.

В целях гуманизации уголовного законодательства Российской Федерации законопроектом предлагается внести изменения в УК и предоставить возможность суду отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, осужденным к ограничению свободы, — указано в пояснительной записке.

Авторы проекта предлагают внести поправки в статью 82 Уголовного кодекса России («Отсрочка отбывания наказания»). Также изменения затрагивают статью 398 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Отсрочка исполнения приговора»).

Разработчики поправок уточнили, что сейчас в стране насчитывается 2031 осужденная женщина, воспитывающая ребенка в возрасте до 14 лет, и 119 беременных россиянок. Кроме того, еще приговор об ограничении свободы вынесен 139 отцам-одиночкам.

Ранее депутат Государственной думы Вероника Власова предложила внести изменения в закон об искусственном прерывании беременности. Женщинам позволят делать аборт до срока в восемь недель с разрешения супруга после того, как они увидят сердцебиение плода. Срок, на котором можно будет прервать беременность в случаях изнасилования, сократится с 22 до 12 недель.