https://static.news.ru/photo/942467b6-247d-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Правительство РФ одобрило поправки в закон о воинской службе. Согласно документу, офицерам, прапорщикам и студентам военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук, могут отказать в праве на заключение новых контрактов сроком на один год.

Изменение сроков заключения контрактов не коснётся сержантов и рядовых, а также военных, которые пребывают на службе уже после предельного возраста, отмечается в документе на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская компания INOI выпускает кнопочный мобильный телефон 244Z. Аппарат без камер и доступа в Интернет рассчитан на военнослужащих. Устройство получило ударопрочный корпус, усиленный металлическими боковыми вставками, поддержку двух сим-карт, аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, а также фонарик, расположенный на верхней грани.