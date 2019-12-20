Правительство РФ одобрило поправки в закон о воинской службе. Согласно документу, офицерам, прапорщикам и студентам военных вузов, которые получают степени кандидата или доктора наук, могут отказать в праве на заключение новых контрактов сроком на один год.
Изменение сроков заключения контрактов не коснётся сержантов и рядовых, а также военных, которые пребывают на службе уже после предельного возраста,
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская компания INOI выпускает кнопочный мобильный телефон 244Z. Аппарат без камер и доступа в Интернет рассчитан на военнослужащих. Устройство получило ударопрочный корпус, усиленный металлическими боковыми вставками, поддержку двух сим-карт, аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, а также фонарик, расположенный на верхней грани.
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