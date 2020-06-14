Некоторые станции метро Москвы изменят режим работы из-за репетиции парада

https://static.news.ru/photo/341fc36a-ae5c-11ea-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

14 июня пройдёт генеральная репетиция парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим режим работы ряда центральных станций московского метро изменится.

С 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут работать только на выход и пересадку пассажиров. Ближайшая станция для входа в метро — «Арбатская», — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

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Президент РФ Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада Победы. 9 мая в российских городах состоялась только его авиационная часть, были даны праздничные салюты. Однако позже ситуация с COVID-19 улучшилась, после чего российский лидер поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

NEWS.ru писал, что парад Победы в Москве готовы посетить лидеры 12 государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании президента Владимира Путина и членов Совбеза.

В торжественных мероприятиях также будут участвовать военнослужащие сводной роты почётного караула Вооружённых сил Белоруссии.