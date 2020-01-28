https://static.news.ru/photo/4c3a1dc8-414d-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Nagy/Design Pics/Global Look Press

Минкомсвязи прорабатывает вопрос о включении в список ресурсов с бесплатным доступом сайты федеральных и региональных информационных агентств и газет. Об этом заявил замминистра Алексей Волин.

По его словам, шанс попасть в данный список имеют лишь «текстовые» СМИ, сообщает ТАСС.

Перечень можно дополнить парой федеральных и региональных СМИ, но текстовых, чтобы мы не «грузили» операторов «тяжёлой» картинкой, — сказал Волин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Интернет-провайдеры с 1 марта перестанут брать плату за посещение портала госуслуг и сайтов всех российских органов власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков после совещания и.о. главы ведомства Константина Носкова с крупнейшими операторами связи.