https://static.news.ru/photo/463ac556-db5b-11e9-b805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Традиционные профессиональные праздники, введённые ещё в СССР, могут быть отменены в России. Так, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота могут навсегда остаться в прошлом.

По данным газеты «Коммерсант» , проект постановления правительства со списком отменяемых документов будет готов до 15 ноября, а профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября.

День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении, — прокомментировали информацию в «РЖД».

Как писал News.ru около 73% россиян считают, что премии на работе становятся лучше мотивацией, 53% высказались за 13-ю зарплату, 41% отметили социальный пакет и 25% — выходные и дополнительные отгулы. Кроме того, 15% заявили о важности ценных подарков, 14% считают хорошей мотивацией оплату обучения работодателем.