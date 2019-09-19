Традиционные профессиональные праздники, введённые ещё в СССР, могут быть отменены в России. Так, День железнодорожника, День радио и День воздушного флота могут навсегда остаться в прошлом.
По данным газеты
День железнодорожника — старейший профессиональный праздник в России. Безусловно, мы заинтересованы в его сохранении, — прокомментировали информацию в «РЖД».
Как писал News.ru около 73% россиян считают, что премии на работе становятся лучше мотивацией, 53% высказались за 13-ю зарплату, 41% отметили социальный пакет и 25% — выходные и дополнительные отгулы. Кроме того, 15% заявили о важности ценных подарков, 14% считают хорошей мотивацией оплату обучения работодателем.