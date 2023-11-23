Некоторые вообще не понимают по-русски: как учатся дети мигрантов в школах

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В середине ноября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что детей мигрантов начнут проверять в школах на уровень владения русским языком. NEWS.ru поговорил с педагогами и выяснил, встречаются ли в школах случаи национальной нетерпимости и есть ли проблемы с адаптацией у учеников из иностранных семей.

С какими проблемами столкнулись школы РФ из-за мигрантов

Согласно данным Минпросвещения России, по состоянию на 2022 год в российских школах обучалось свыше 15 миллионов человек. Из них больше 100 тысяч — дети мигрантов. Доля иностранцев в общеобразовательных учреждениях не превышает 2%. По информации ведомства, миграционные потоки распределены по стране неравномерно. Семьи выходцев из СНГ предпочитают переезжать в крупные города, чаще в Москву и ее окрестности.

В отдельных школах может быть слишком много учеников-иностранцев, и их интеграция в культурную и языковую среду становится затруднительной. В сентябре этого года преподаватели МОУ СОШ № 33 столкнулись с проблемой после того, как решили отправить всех детей мигрантов в один класс. В итоге единственным русскоговорящим человеком там оказался классный руководитель. Это сразу возмутило родителей местных школьников: они отметили, что такой подход помешает адаптации учеников-иностранцев.

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Ирина Плотникова, преподававшая в этом классе, рассказывала, что это вызвало проблемы. Поскольку дети не знали русский язык, каждую тему приходилось проходить несколько раз. Позже учительница отказалась от работы с ними.

Преподаватели, с которыми пообщался NEWS.ru, согласны с Плотниковой: работать с учениками, не знающими русский язык, довольно тяжело.

«Общаться с ребенком возможно, он умеет говорить на русском языке, но в семье он говорит на таджикском, поэтому русский ему тяжел. Писать приходится ему „как слышит“. Моя работа на данный момент сведена к тому, чтобы уговорить родителей начать заниматься с логопедами и специалистами», — рассказала NEWS.ru педагог одной из школ Краснодарского края, в классе которой учится мальчик из Таджикистана.

Какие меры будут приняты, чтобы научить детей мигрантов русскому

В середине ноября министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах планируется внедрить диагностику знания русского языка детьми мигрантов. По его словам, после таких тестирований образовательные учреждения смогут добавлять дополнительные часы изучения языка для иностранных учеников.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова в разговоре с NEWS.ru заметила, что, например, в первом классе проблема незнания русского языка не критична. Дело в том, что маленькие дети быстро втягиваются в образовательный процесс.

«Если ребенок приходит в среднюю школу без знания русского языка, то там, конечно, без адаптационного класса не обойтись», — уточнила Мирясова.

Преподаватель Сельскохозяйственного техникума города Суджи в Курской области кандидат педагогических наук Александр Мамкин добавил в разговоре с NEWS.ru, что в каждой школе своя ситуация.

«В тех классах, где детей мигрантов много, такая проблема бывает. Случается так, что в некоторых классах несколько детей вообще не понимают по-русски, им дублируют информацию одноклассники, знающие язык. На мой взгляд, в первом классе, где курочек всяких рисуют, можно не очень хорошо понимать по-русски. А если это история, физика, химия?» — заметил педагог.

Что думают об инициативе властей сами учителя

Преподаватели положительно отнеслись к идее Минпросвещения. Мамкин считает, что в российских школах каждый ребенок должен владеть русским языком.

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«Если он им не владеет, то его нужно обучать в специальных классах, специально обученным людям, которые знают язык его родины. <...> Иначе ребенку просто бессмысленно приходить в школу», — сказал педагог в беседе с NEWS.ru.

Схожей точки зрения придерживается Ольга Мирясова. Она считает, что было бы неплохо, если бы учителям оплачивались дополнительные часы за внеурочные занятия с детьми, не владеющими или почти не владеющими русским языком.

В то же время она выразила опасение, как бы инициатива властей не стала препятствием для получения детьми мигрантов образования. Она напомнила, что российским законодательством закреплено право иностранцев на образование наравне с гражданами страны.

«Если попытаются установить какие-то барьеры для таких детей, мы получим группу молодых людей, настолько неинтегрированных в общество, что они не смогут выйти на рынок труда и в итоге пополнят мир преступности», — пояснила представитель профсоюза «Учитель».

Конфликтуют ли дети мигрантов с русскоязычными сверстниками

В минувшем октябре в школах России дети мигрантов трижды становились участниками конфликтов со сверстниками.

В подмосковных Химках два девятиклассника из стран СНГ избили сверстников. Позже выяснилось, что мигранты регулярно скандалили с другими учениками, говорили, какую одежду им носить. Некоторые Telegram-каналы утверждали, что сотрудники школы покрывали хулиганов.

Еще один похожий случай произошел в одной из нижегородских школ. 28 октября в соцсети попали кадры из видео, на которых снято, как мальчик бьет другого, зажав у стенки. Оказалось, что нападавший — ребенок из семьи приезжих, который даже не состоял на миграционном учете. Местные жители рассказывали СМИ, что в школе, где случилась драка, дети мигрантов «сколотили мини-банду» и запугивали местных ребят.

Примерно в то же время в Валдае обсуждался инцидент в местной школе с детьми-таджиками. Ученики принесли на занятия флаг Таджикистана. По этому поводу их одноклассница сделала замечание, в ответ на него один из мальчиков пообещал ее «зарезать после уроков».

Агрессивны ли дети мигрантов

Опрошенные NEWS.ru педагоги считают проблему насилия со стороны детей-иностранцев преувеличенной. По их мнению, речи о неприязни по национальному признаку чаще всего не идет.

Фото: Социальные сети Банда мигрантов из Гольяново. Наиль Кульбалиев и Ахмед Куршиеев

«Чем больше про это пишут, тем больше у нас ненависти к мигрантам, в том числе детям, которые — как часто оказывается — ни в чем не виноваты. <...> Дело вообще не в национальности, дело в том, что школа — место, где много детей, где авторитарная модель управления, где много стресса, поэтому конфликты неизбежны», — рассказала Ольга Мирясова.

Александр Мамкин заметил, что современные российские дети в целом очень терпимы к представителям других национальностей.

«Парадокс в том, что русские дети сегодня очень терпимы. Они очень спокойно относятся к тому, что у нас в школах присутствуют нерусские дети. Так, во всяком случае, было в тех классах, в которых я преподавал. Там и дети мигрантов тоже были терпимы. Но бывает, конечно, по-разному — многое зависит от учителей», — сказал он.

Замдиректора школы № 3 имени Потапова в Вологодской области Татьяна Кухтенкова, которая руководит местным проектом «Дети между культурами: новый подход в работе с детьми-мигрантами и их родителями», подтвердила слова коллег.

«Открытых конфликтов в классах между русскоязычными детьми и детьми-мигрантами нет. Здесь мы, скорее всего, говорим о непринятии таких детей классным коллективом, так как многие мигранты старше своих одноклассников на один, два или три года», — заметила собеседница NEWS.ru.

Как еще решают задачу адаптации иностранцев в школах РФ

В разговоре с NEWS.ru преподаватель русского языка в Центре социализации детей мигрантов (является частью вологодского проекта «Дети между культурами») Елена Круглова поделилась нюансами работы по адаптации детей мигрантов к российской действительности.

По ее словам, в рамках образовательного процесса в этом профильном центре, каждого ученика-иностранца сопровождает педагог-логопед и волонтеры из числа старшеклассников. Этих детей обязательно отправляют на экскурсии и соревнования с другими школьниками, проводят для них конкурсы чтецов. Для педагогов, работающих с детьми мигрантов, организован специальный консультационный центр.

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