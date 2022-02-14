Страшноватая история: в Саратове подросткам вменяют подготовку скулшутинга

На фоне резонансного приговора 16-летнему школьнику Никите Уварову из города Канска Красноярского края, которого на пять лет отправили в колонию за «обучение в целях осуществления террористической деятельности», а также в хранении взрывчатых веществ, суд в Саратове несколько месяцев рассматривает дело двоих местных подростков, которые, по версии ФСБ, готовили массовое убийство в своей школе. Задержали молодых людей ещё в феврале 2020 года, первоначально они сознались, но вскоре отказались от явки с повинной. Защитники и родственники фигурантов уверены, что признательные показания были выбиты силой, а единственным свидетелем обвинения стала 22-летняя девушка, которая якобы подставила школьников. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Агент Лиза

Учеников саратовской средней школы № 14 — 15-летнего Игоря Ш. и 14-летнего Евгения М. — сотрудники ФСБ задержали в конце февраля 2020 года на территории заброшенного бомбоубежища. Они подозреваются в «подготовке вооружённого нападения на одно из образовательных учреждений города» и убийства около 40 человек. Кроме того, как считают силовики, подростки состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». По данным регионального управления СК, на школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Во время допроса в ночь с 25 на 26 февраля 2020 года Игорь Ш. и Евгений М. признались в подготовке массового убийства в школе, но через день отказались от собственных показаний. Первоначально их отправили в СИЗО, однако в марте 2020 года им смягчили меру пресечения.

Мать Игоря Ш., Наталья Ким, рассказывала , что в школе её сына и других детей, в том числе и второго фигуранта дела, травили и избивали школьники, а администрация учебного заведения старалась не замечать этого. По словам женщины, юноша интересуется военной темой, много читал о Великой Отечественной войне, сам школьник отмечал, что с Евгением намеревался пойти служить в армию. Однако, как на грех, в 2019 году Игорь решился подготовить в школе доклад «Обеспечение безопасности учащихся в случае попыток нападения на школу» к годовщине массового убийства в керченском колледже. Для этого он с мамой собирал информацию о похожих инцидентах, в том числе во «ВКонтакте».

Проведение следственных действий в керченском колледже RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press/Global Look Press

Как утверждают защитники и мать обвиняемого, на волне этого интереса семикласснику в соцсети стала писать некая Лиза Аувинен, чьё имя оказалось созвучным с Пеккой-Эриком Аувиненом — финским убийцей, устроившим в 2007 году массовый расстрел в своей школе. За этим профилем скрывалась 22-летняя Елизавета Семёнова — якобы под таким псевдонимом она фигурирует в деле как секретный свидетель. Соглашение о сотрудничестве с ФСБ она, по словам адвокатов обвиняемых, заключила 24 февраля 2020 года, то есть за день до задержания подростков.

По словам матери Игоря, девушка влюбила его в себя и с декабря 2019 года неоднократно встречалась с ним. Как утверждает Наталья Ким, она «носила на себе микрофон и делала скриншоты переписки», а в день задержания пришла на встречу с мальчиками, имея при себе две скрытые видеокамеры. Все разговоры Лиза, как отмечает Ким, сводила к теме скулшутинга и даже показала школьнику пневматический пистолет, из которого, со слов Натальи женщины, предложила пострелять. Дальнейшее, по версии матери обвиняемого, выглядело так: чтобы сделать это, в конце января 2020 года парочка спустилась в то самое заброшенное бомбоубежище, где школьников задержат через месяц. Там Игорь нашёл ящик с книгами и обрез. В тот же день он рассказал о находке Евгению, которого по просьбе Лизы, пообещавшей парням некий «подарок», пригласил прогуляться в «подземелье», где их схватили оперативники. Перед задержанием школьники, попав в бомбоубежище, вновь наткнулись на тот самый обрез, который, по заверениям Лизы, собирались унести с собой.

Кадр оперативной съемки ФСБ России

Как утверждает руководитель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков, за месяц до задержания Лиза просила Игоря помочь отомстить знакомому и сделать «коктейль Молотова», но он эту просьбу не выполнил.

Под «расстрельной» статьёй

Защита уверена, что Елизавета, ставшая главным свидетелем обвинения, — сотрудница органов госбезопасности. По словам адвоката Александра Федулова, защищающего Игоря Ш., дело было возбуждено 24 февраля 2020 года, а в апреле 2021-го начались судебные заседания. Как подсчитали в «Агоре», к сегодняшнему дню их состоялось уже 46.

Мой доверитель отказался от данных, которые ему были сообщены при проведении первоначальных мероприятий с ним. [Защитой] писалось заявление о том, что в отношении него применялась физическая сила и психологическое воздействие. Но и на стадии следствия, и в суде проводились проверки, которые результатов в этой части, естественно, не дали. Что касается засекреченной свидетельницы — она фактически единственный и ключевой свидетель обвинения. Её допрос превратился в фарс, потому что суд не смог обеспечить нормальную видео-конференц-связь. Половина того, что она говорила, было просто физически непонятно и не слышно. Но при этом часть показаний дала она в нашу пользу, касаемо приверженности Шустова идеям скулшутинга. Это взрослая девочка, могу предполагать, что, исходя из материалов дела, она является агентом ФСБ. Александр Федулов адвокат адвокат

Он отрицает, что фигуранты дела подвергались буллингу в школе, но класс, в котором они учились, «достаточно специфический — все из обеспеченных семей, а фигуранты дела к таковым не относятся, и были определённые проблемы, в связи с этим они вместе и держались». Также Федулов напомнил, что у Игоря «погибла подруга, её убили, это известная история, в связи с чем он переехал в другой город — из области в Саратов».

По мнению адвоката, данное уголовное дело стало следствием провокации в отношении школьников, но «надеяться на оправдательный приговор не приходится, учитывая приговор канским подросткам» (об их деле NEWS.ru подробно рассказывал).

Если бы был хотя бы условный срок, то были бы довольны этому, потому что отправлять ребёнка в тюрьму за то, что он ничего не сделал — это немножко страшноватая история, — резюмировал Александр Федулов.

Как утверждает Павел Чиков, у саратовских школьников «расстрельная» статья, но поскольку на момент совершения инкриминируемых деяний они были младше 16 лет и речь идёт лишь о приготовлении, им грозит в пределах пяти лет лишения свободы.