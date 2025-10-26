Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 07:00

Некалорийная лазанья из кабачков: вкуснейшая запеканка с курицей, которая понравится всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Некалорийная лазанья из кабачков: вкуснейшая запеканка с курицей, которая понравится всем. Кто сказал, что лазанья — это обязательно калорийная бомба? Если заменить тесто на тонкие ломтики кабачков, получится легкое, но невероятно вкусное блюдо, от которого не поправишься. Такая лазанья — настоящее спасение для тех, кто хочет похудеть, но не готов отказываться от любимой еды. Кабачки придают сочность, а нежный куриный фарш делает блюдо питательным и ароматным.

Для приготовления понадобятся 2 средних кабачка, 300 г куриного фарша, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г томатного соуса, 100 г твердого сыра, 1 ч. л. оливкового масла, специи и немного зелени для украшения. Кабачки нарежьте тонкими пластинками, посолите, чтобы вышла лишняя влага. Лук и чеснок обжарьте на масле, добавьте фарш, приправы и томатный соус — получится ароматная начинка. Выложите слоями кабачки и мясо, сверху посыпьте сыром и запекайте при 180 градусах около получаса.

В итоге получится нежная, сочная лазанья с аппетитной сырной корочкой, которую можно есть даже на диете. Никто и не догадается, что она без теста — настолько она вкусная и домашняя!

Ранее мы готовили капустные оладьи с соусом из крабовых палочек. Обалденная вкуснятина из простых продуктов.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
