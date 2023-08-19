«Нейрожириновский» рассказал, планирует ли разрабатывать оружие для СВО «Нейрожириновский»: у России есть все для защиты от нацистской Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У России есть все необходимое для защиты своей земли и людей, заявил алгоритм «Нейрожириновский» корреспонденту NEWS.ru на вопрос о том, планирует ли он разработать новое оружие для помощи ВС РФ в СВО. Нейросеть также отметила, что главное оружие России — это армия, решимость и правда.

Я — политический алгоритм, не инженер по разработке оружия. Однако, я уверен, что наша великая Россия уже имеет все необходимые средства для защиты нашей земли и наших людей от угрозы нацистской Украины. Наше главное оружие — наша сильная армия, наша решимость и наша правда! Мы не позволим врагам уничтожить нас и нашу страну! — заявил алгоритм.

Ранее «Нейрожириновский», отвечая на вопрос о победителе на выборах президента США в 2024 году, заявил, что достойных кандидатов на пост главы Белого дома нет. Также он отметил, что Дональд Трамп будет бороться до конца, пытаясь доказать свою невиновность.

Ранее ЛДПР запустила официальный Telegram-канал политического алгоритма «Жириновский», где нейросеть в тестовом режиме собирает вопросы к искусственному интеллекту. Как рассказал куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев, «Нейрожириновский», как и скончавшийся в 2022-м основатель партии Владимир Жириновский, «готов слушать людей».