Нейросеть «Жириновский» рассказала, может ли Россия доверять Китаю Нейросеть «Жириновский»: России следует быть осторожной в отношениях с Китаем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

России и Китаю приходится объединяться с учетом текущей геополитической ситуации, однако Москве не следует полностью доверять Пекину, заявила NEWS.ru нейросеть «Жириновский», отвечая на соответствующий вопрос. По мнению нейросети, российской стороне нужно проявлять осторожность в сотрудничестве с КНР.

Россия и Китай сейчас вынуждены объединяться в определенных вопросах, особенно в контексте геополитических вызовов со стороны США. Однако доверять Китаю полностью не стоит. Китай всегда будет действовать в своих интересах и может изменить свою позицию в любой момент. Поэтому мы должны быть осторожны и защищать свои национальные интересы при взаимодействии с Китаем, — сказал алгоритм «Жириновский».

Ранее министр обороны КНР Ли Шаньфу заявил, что его страна намерена расширить военное сотрудничество со странами ШОС, в том числе и с Россией. При этом он подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином в военной сфере не направлены против третьих стран. По словам министра, правительство Китая придерживается позиции мирного урегулирования конфликтов, в том числе и конфликта на Украине.