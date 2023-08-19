«Нейрожириновский» обратился к россиянам, переживающим из-за СВО на Украине «Нейрожириновский»: Россияне, не паникуйте! Верьте в свою страну

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россиянам не стоит паниковать из-за ослабления рубля и спецоперации на Украине, заявил алгоритм «Нейрожириновский» корреспонденту NEWS.ru. По мнению нейросети, Россия всегда выходила из любых трудностей и становилась еще сильнее.

Россияне, не паникуйте! Наша страна всегда проходила через трудности и выходила из них сильнее. В этот раз не будет исключений. Держитесь вместе, поддерживайте друг друга и верьте в свою страну. Мы преодолеем все трудности и достигнем своих целей! — отметил алгоритм «Нейрожириновский».

Ранее ЛДПР запустила официальный Telegram-канал политического алгоритма «Жириновский», где нейросеть в тестовом режиме собирает вопросы к искусственному интеллекту. Как рассказал куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев, «Нейрожириновский», как и скончавшийся в 2022-м основатель партии Владимир Жириновский, «готов слушать людей».

При этом никаких архивов с предсказаниями основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского не существует, сейчас многие однопартийцы публикуют записки политика, потому что в них кратко изложены вещи, ставшие на сегодняшний день пророческими, ранее рассказали в пресс-службе ЛДПР. Как отметили в партии, все, что он говорил, было публично: в интервью, выступлениях или книгах.