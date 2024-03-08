Нейросети «захватят» популярную операционную систему WindowsLatest: в Windows 11 появятся новые функции на основе ИИ

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания Microsoft уже скоро представит новые функции на основе искусственного интеллекта, которые внедрят в операционную систему Windows 11, сообщает WindowsLatest. По информации портала, корпорация покажет их на специальном мероприятии под названием New Era of Work («Новая эра работы»), которое пройдет 21 марта.

Microsoft подтвердила проведение специального мероприятия под названием «Новая эра работы» 21 марта, начало в 19:00 по Гринвичу. На мероприятии Microsoft планирует анонсировать новые функции Windows Copilot, включая новые функции искусственного интеллекта для продуктов Windows и Surface, — говорится в публикации.

Ожидается, что на мероприятии представят Live Canvas для Paint. Данная функция позволит пользователям генерировать изображения в реальном времени. Однако для ее работы необходимо наличие в системе нейропроцессора (NPU). Помимо этого, Microsoft покажет AI Explorer для поиска по истории действий, а также аналог технологий AMD FSR и DLSS от Nvidia для масштабирования изображения при помощи ИИ.

Ранее СМИ сообщали, что новую операционную систему Windows 12 следует ждать не ранее 2025 года. Об этом свидетельствует то, что корпорация Microsoft объявила о разработке нового большого обновления Windows 11 24H2.