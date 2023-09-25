Нейросети в России «отправят на свалку» РЭО: нейросеть будет «следить» за мусорными полигонами России с 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) планирует разработать нейросеть для поиска нарушений на мусорных полигонах, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор компании Денис Буцаев. По его словам, это может произойти к середине 2024 года. В настоящее время в РЭО активно приступили к реализации проекта.

Это будет нейросеть, которая анализирует фактические инструментальные данные с облетов. На основе искусственного интеллекта мы будем делать прогнозные модели относительно функционирования того или иного объекта, в том числе объекта захоронения отходов, — рассказал Буцаев.

Ожидается, что работы по созданию нейросети будут завершены «к началу второго квартала следующего года». По замыслу организаторов, она сможет фиксировать тление и возгорание на полигоне, отсутствие весового контроля, обводных каналов, ограждений, отмечать наличие птиц, выявлять иные нарушения.

В России с 1 января 2019 года стартовала «мусорная» реформа. Главная задача созданного в том же году РЭО — курировать реформу и формировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в стране.

Ранее в правительстве России рассказали, что с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Отмечается также, что благодаря действию мусорной реформы, целями которой с 2019 года были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов.