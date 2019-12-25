https://static.news.ru/photo/95c1e570-7ab5-11e9-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с помощью нейросетей будет выявлять нарушения во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В 2020 году планируется применение такой технологии «машинного зрения» на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации, — цитирует главу Рособрнадзора Сергея Кравцова «Интерфакс».

Система будет сформировывать «подозрение на нарушение», если заметит, что в аудитории кто-то будет переговариваться или вставать с места.

Как ранее писал NEWS.ru, Кравцов сообщил, что большинство 11-классников писали итоговое сочинение на тему «Надежда и отчаяние» и лишь 2% из 674 тысяч российских выпускников выбрали тему «Война и мир», посвящённую 150-летию великой книги.