Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с помощью нейросетей будет выявлять нарушения во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
В 2020 году планируется применение такой технологии «машинного зрения» на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации, — цитирует главу Рособрнадзора Сергея Кравцова «Интерфакс».
Система будет сформировывать «подозрение на нарушение», если заметит, что в аудитории кто-то будет переговариваться или вставать с места.
Как ранее писал NEWS.ru, Кравцов сообщил, что большинство 11-классников писали итоговое сочинение на тему «Надежда и отчаяние» и лишь 2% из 674 тысяч российских выпускников выбрали тему «Война и мир», посвящённую 150-летию великой книги.
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