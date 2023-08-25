Студенты рассказали, сколько из них пользуются нейросетями для учебы Skillfactory: нейросети в учебе использует половина российских студентов

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Половина российских студентов регулярно прибегает в учебном процессе к помощи нейросетей, говорится в исследовании образовательной онлайн-платформы Skillfactory, пишет Forbes. Наибольшей популярностью пользуется ChatGPT, который помогает писать или редактировать рефераты и сочинения. Большинство респондентов намерены пользоваться искусственным интеллектом и в дальнейшей работе.

В опросе участвовали 1272 студента российских вузов в городах-миллионниках. Он показал, что о нейросетях знает 65% опрошенных. Знают, но еще не разобрались в их работе 31% респондентов, а 28% — пользовались ими только один-два раза.

Помимо ChatGPT, учащиеся вузов также используют сервисы генерации изображений Midjourney и его российский аналог — Kandinsky. К искусственному интеллекту прибегают и для написания программного кода, перевода иностранных текстов, создания иллюстрации к своим работам, обработке фото и изображения. В качестве шпаргалки на зачетах и экзаменах им пользуется лишь 12% опрошенных.

Работать с нейросетями молодежь учится на материалах в Сети, «методом тыка» или на подсказках знакомых. Основная часть опрошенных считают, что нейросети очень помогают в учебном процессе, и хотели бы, что в вузах обучали их использованию.

Предприниматель Илон Маск ранее заявил, что открывает новую компанию xAI, которая может стать лидером в области разработки нейросетей. Заниматься проектом будут опытные программисты из Microsoft, Google, Twitter и других технологических гигантов. Зачем миллиардер решил запустить собственный проект в сфере искусственного интеллекта, что он думает о конкурентах и почему нейросеть Маска, скорее всего, не будет пытаться уничтожить человечество — в материале NEWS.ru.