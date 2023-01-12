Нейрохирург назвал показания для операции при межпозвонковой грыже Нейрохирург Киселев назвал сдавление спинного мозга показанием к срочной операции межпозвонковой грыжи

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Сдавление спинного мозга либо его корешков, приводящее к нарушениям функций даже тазовых органов, является одним из показаний для срочной операции при межпозвонковой грыже, рассказал в беседе с NEWS.ru нейрохирург Домодедовской ЦГБ Станислав Киселев. По его словам, экстренное вмешательство также требуется, если есть недержание или задержка мочеиспускания с болевым синдромом, с прогрессирующей слабостью нижних конечностей.

Нет однозначного подхода, что если грыжа диагностирована, то это 100% операция. Экстренная операция необходима, если выражено сдавление спинного мозга либо его корешков, приводящее к нарушениям функций даже тазовых органов. Чаще это шейный или поясничный отделы, в грудном реже и лечится по-другому, если идет недержание или задержка мочеиспускания с болевым синдромом, с прогрессирующей слабостью нижних конечностей. Тут нечего заниматься самолечением, — заявил Киселев.

Врач отметил, что еще одна причина, являющаяся самой распространенной, — это плановая операция при выраженным болевом синдроме при неэффективной консервативной терапии. По его словам, хирургическое вмешательство необходимо, если у пациента есть слабость определенной группы мышц, которая иннервируются конкретным сдавленным грыжей корешком. В этом случае, подчеркнул Киселев, время терять не нужно: чем быстрее прооперируют, тем быстрее начнется полное восстановление. При этом медик отметил, что грыжа грыже рознь, поскольку она не всегда требует хирургического лечения.

По сути, это выход в просвет позвоночного канала содержимого межпозвонкового диска, той его части, которая содержит больше влаги и практически не сжимается под действием физических законов. Она может быть в любом отделе позвоночника, — пояснил нейрохирург.

По словам врача, речь идет о том, насколько выражена невральная компрессия. Грыжа может быть и большой, не не вызывать невральной компрессии, так как анатомические взаимоотношения у каждого человека разны: у кого-то широкий позвоночный канал, у кого-то узкий. Киселев также уточнил, что место разрыва фиброзного кольца и выпадения грыжи диска тоже может быть разным. Например, если это произошло рядом с выходом нервного корешка, тогда даже маленькая грыжа диска или протрузия в сочетании с увеличенным межпозвонковым суставом вызовет дикую боль и консервативное лечение будет неэффективным, пояснил нейрохирург.

Ранее невролог Екатерина Семенова рассказала, что плавание помогает облегчить боли при суставных проблемах и межпозвоночной грыже. По ее словам, упражнения в воде расслабляют мышцы и опорно-двигательный аппарат.