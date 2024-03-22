Нейробиолог рассказал, какие напитки ускоряют старение Нейробиолог Лав предупредил о вреде кофе для кожи

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Чрезмерное употребление кофе и сладкой газировки может негативно отразиться на коже и превратить молодых женщин «в старух», заявил нейробиолог Роберт Лав. По его словам, которые приводит издание «Доктор Питер», кофе обезвоживает организм, в то время как газированные напитки усиливают воспалительные процессы. Кроме того, газировка вредит сердечно-сосудистой системе.

Специалист отмечает, что в состав сладкой газировки входит большое количество сахара и нет клетчатки, которая могла бы замедлить его усвоение. Употребление этих напитков может увеличить риск фибрилляции предсердий. В свою очередь она повышает вероятность инсульта, сердечной недостаточности и других сердечно-сосудистых катастроф. Кофе же содержит в себе кофеин, являющийся мочегонным средством.

Это означает, что кофе вызывает обезвоживание, из-за чего ваша кожа выглядит старше, — заявил Лав.

Наконец, врач советует избегать чрезмерного употребления алкоголя. Он тоже обезвоживает организм, а также ускоряет процессы старения головного мозга. Кроме того, алкоголь нарушает сон и вредит печени.