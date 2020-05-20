Нейробиолог не смог сдать ЕГЭ по биологии и раскритиковал экзамен

https://static.news.ru/photo/94685670-9a83-11ea-b933-fa163e074e61_660.jpg Николай Кукушкин Фото: Николай Кукушкин/vk.com

Нейробиолог Николай Кукушкин решил провести эксперимент «для смеха» и сдать ЕГЭ по биологии. Сделать ему этого не удалось.

Специалист сделал четыре ошибки в 21 вопросе. Таким образом, с заданием для выпускников 11-х классов он не справился. После прохождения ЕГЭ Кукушкин заметил, что сам экзамен не может вызвать у ученика интереса к предмету. Как отметил нейробиолог, после него возникает исключительно «рвотная реакция» на слово «биология».

По словам Кукшкина, никакие из нужных для ЕГЭ знаний не пригодятся на деле. Эксперт заметил, что все правильные варианты ответа направлены на зубрёжку и не имеют никакого отношения к изучению науки.

Они не про то, как биологи занимаются биологией, хотя и это было бы не надо школьникам. В данном случает ЕГЭ проверяет именно то, что сказано в учебнике, что автор учебника решил там написать. Мне кажется, это совсем не продуктивно, — приводит слова нейробиолога телеканал «360».

Кукушкин подчеркнул, что некоторые темы в экзамене есть только потому, что их было легко туда «впихнуть». Знание правильных ответов по ним пригодится только тому, кто свяжет свою жизнь с наукой.

Как ранее писал NEWS.ru, задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется упрощать, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом.

Об этом сообщила руководитель Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), подведомственного Рособрнадзору, Оксана Решетникова.