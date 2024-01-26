Нейробиолог назвал «научные признаки» измены партнера Нейробиолог Хаса: изменщики могут выдавать себя из-за особенностей мозга

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Изменщики могут неосознанно выдавать себя из-за особенностей мозга, который воспринимает неверность как опасность, заставляя человека быть более бдительным, рассказал нейробиолог Элдин Хаса в беседе с Metro. По его словам, повышенная скрытность и самозащита вполне могут стать научными свидетельствами предательства со стороны партнера.

Миндалевидное тело в мозге, ответственное за обработку эмоций и выявление угроз, стимулирует у изменщиков повышенную бдительность и самозащиту. Этот нейробиологический ответ часто приводит к повышенной скрытности, — объяснил Хаса.

Измена также может повлиять на выработку дофамина и окситоцина, добавил эксперт. Так, партнер может перестать поддерживать свою вторую половинку, либо, напротив, демонстрировать излишний энтузиазм. Иногда таким люди становятся слишком раздражительными или меняют свои привычки. Однако все это не стоит рассматривать как универсальное доказательство измены, предупредил эксперт.

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