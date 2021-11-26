Неизвестный «заминировал» столичный аэропорт Шереметьево

Неизвестный сообщил через службу «112» об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками, эвакуация пока не проводилась.

Неизвестный через оператора службы «112» сообщил о готовящихся взрывах в Шереметьево. В аэропорт направлены сотрудники правоохранительных органов, — цитирует агентство сообщение источника.

Это уже второй инцидент за сутки в Шереметьево. Ночью сообщалось, что столичный аэропорт эвакуировали из-за учебной трeвоги.

Ранее пассажир, торoпившийся на рейс Москва — Томск, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчина вёл себя агрессивно и угрожал устроить взрыв из-за просьбы надеть маску на борту самoлёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемoданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск.