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Неизвестный «заминировал» столичный аэропорт Шереметьево

Аноним сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево
17:18, 26 ноября 2021
Неизвестный «заминировал» столичный аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Неизвестный сообщил через службу «112» об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место выехали сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками, эвакуация пока не проводилась.

Неизвестный через оператора службы «112» сообщил о готовящихся взрывах в Шереметьево. В аэропорт направлены сотрудники правоохранительных органов, — цитирует агентство сообщение источника.

Это уже второй инцидент за сутки в Шереметьево. Ночью сообщалось, что столичный аэропорт эвакуировали из-за учебной трeвоги.

Ранее пассажир, торoпившийся на рейс Москва — Томск, был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. Мужчина вёл себя агрессивно и угрожал устроить взрыв из-за просьбы надеть маску на борту самoлёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемoданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск.

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