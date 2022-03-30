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Неизвестный бросил в Московскую соборную мечеть дымовую шашку

20:31, 30 марта 2022
Неизвестный бросил в Московскую соборную мечеть дымовую шашку Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Неизвестный метнул в Московскую соборную мечеть дымовую шашку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Молодой человек кинул её в здание главной мечети Москвы. Сейчас он задержан полицией, — сообщает канал.

По сведениям издания, сотрудникам правоохранительных органов уже удалось задержать нарушителя. О мотивах его поступка пока ничего неизвестно.

Ранее очевидцы в Москве засняли, как две девушки устроили откровенную фотосессию на фоне Московской соборной мечети. Одна из участниц позировала в нижнем белье, скрыв лицо под балаклавой. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал произошедшее очередной провокацией и заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы. 

Позже блогер Мария Катанова, снявшая видео фотосессии полуобнажённой девушки, принесла извинения на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Она пояснила, что не стремилась к оскорблению верующих, но инцидент привёл к противоположному результату.

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