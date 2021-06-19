Неизвестные «заминировали» около 150 церквей в Москве

https://static.news.ru/photo/ff274cd0-d1b6-11eb-a5f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 150 церквей и храмов, расположенных в центре Москвы, получили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах. Угрозы оказались ложными, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все религиозные здания были обследованы, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время по фактам «минирований» проводится проверка. Сотрудники полиции разыскивают авторов угроз.

В конце мая неизвестные «заминировали» в столице все аэропорты, вокзалы, станции метро, а также гостиницу «Космос». Тщательная проверка не выявила взрывных устройств ни на одном из объектов.

Несколько дней назад в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о якобы заложенной бомбе в здании мэрии Москвы. Его авторы требовали отмены обязательной вакцинации и масочного режима в столице.