На станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской ветки московского метро кто-то распылил газ из перцового баллончика.
Это произошло в переходе между радиальным и кольцевым вестибюлями. На едкий запах стали жаловаться пассажиры.
По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуацию решено не проводить, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Ранее NEWS.ru писал, что в Московском метрополитене прямо в туалете обнаружились камеры наблюдения. По словам пассажира, который так и не решился сделать в кабинке то, ради чего в неё зашёл, глазок видеокамеры он заметил на станции «Цветной бульвар». Он был направлен прямо на унитаз. В Московском метрополитене подтвердили: наблюдение действительно ведётся.
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