https://static.news.ru/photo/01a86454-1beb-11ea-b532-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

На станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской ветки московского метро кто-то распылил газ из перцового баллончика.

Это произошло в переходе между радиальным и кольцевым вестибюлями. На едкий запах стали жаловаться пассажиры.

По предварительным данным, никто не пострадал. Эвакуацию решено не проводить, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московском метрополитене прямо в туалете обнаружились камеры наблюдения. По словам пассажира, который так и не решился сделать в кабинке то, ради чего в неё зашёл, глазок видеокамеры он заметил на станции «Цветной бульвар». Он был направлен прямо на унитаз. В Московском метрополитене подтвердили: наблюдение действительно ведётся.