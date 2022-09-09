Неизвестные пригрозили заложить бомбу в московском СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные представились моджахедами и пригрозили заложить бомбу в следственном изоляторе на улице Новослободской в Москве, а в случае невыполнения требований — в других СИЗО и школах, сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Письмо с угрозами пришло на электронный адрес ФСИН России с ящика, в названии которого фигурирует Исламское государство (террористическая организация, запрещена в РФ)

Отправители представились моджахедами и сообщили, что в СИЗО на улице Новослободской, 45 через два часа заложат бомбу. В этом здании находится Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, — пишет издание.

Авторы письма предупредили, что в случае неисполнения требований они взорвут 10 школ и «многие другие СИЗО», где бомбы якобы уже заложили.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов призвал ужесточить наказание за подготовку и призывы к терактам, а также усилить меры по профилактике терроризма. Он отметил, что в России существует жесткое наказание за совершение терактов, но недостаточно суровое наказание за его подготовку. Он также заявил, что пожизненное лишение свободы для осужденных террористов будет «страшнее», чем смертная казнь, поскольку для многих последнее представляет собой героическую смерть.