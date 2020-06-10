Неизвестные отобрали у безработного в Москве 3,5 миллиона рублей

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ограбления в Москве. Было похищено 3,5 миллиона рублей.
Сообщение о вымогательстве поступило от 29-летнего безработного. На улице Адмирала Макарова к нему в автомобиль Peugeot-508 сели двое мужчин. Они представились полицейскими и потребовали от него $50 тысяч. Потерпевший длительное время отказывался, но его престегнули наручниками к сидению и заставили проследовать к дому.
Мужчина передал 3,5 миллиона рублей вымогателям. Последние скрылись в неизвестном направлении. На данный момент ведётся расследование. Устанавливаются детали инцидента.
NEWS.ru писал ранее, что в Красноярске задержали мужчин, которые ограбили инкассаторов.
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