Неизвестные отобрали у безработного в Москве 3,5 миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/12ac8dba-ab1b-11ea-857b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту ограбления в Москве. Было похищено 3,5 миллиона рублей.

Сообщение о вымогательстве поступило от 29-летнего безработного. На улице Адмирала Макарова к нему в автомобиль Peugeot-508 сели двое мужчин. Они представились полицейскими и потребовали от него $50 тысяч. Потерпевший длительное время отказывался, но его престегнули наручниками к сидению и заставили проследовать к дому.

Мужчина передал 3,5 миллиона рублей вымогателям. Последние скрылись в неизвестном направлении. На данный момент ведётся расследование. Устанавливаются детали инцидента.

NEWS.ru писал ранее, что в Красноярске задержали мужчин, которые ограбили инкассаторов.