Неизвестные открыли стрельбу по полицейским в Дагестане

https://static.news.ru/photo/3d9f4374-792d-11eb-b7e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трое неизвестных напали на сотрудников правоохранительных органов. В результате пострадал один полицейский.

Силовикам удалось задержать одного из предполагаемых преступников, другого преследуют.

Трое неизвестных открыли стрельбу по сотрудникам полиции. Один из полицейских ранен, — сообщил журналистам «Интерфакс» источник.

Раненого сотрудника силовых структур госпитализировали с травмами. В настоящий момент нет информации о его состоянии.

Ранее сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана, члена комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Джафара Абуева. По предварительной версии, депутата могли задержать по делу об убийстве в октябре 2010 года сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану Хангишиева. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как писал NEWS.ru, в этот же день в Краснодарском крае правоохранители задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. По неподтверждённым данным, среди задержанных может быть и заместитель руководителя администрации Александр Шабанов. Всех их уже доставили в Краснодар для участия в следственных действиях. Данных о том, по какому делу произошло задержание, пока нет. Пост главы администрации Ейского района Ляхов занял в конце 2019 года. До этого он руководил отделом связей с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Кубани.