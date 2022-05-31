На сотрудника пресс-службы «Яблока» напали в Санкт-Петербурге Двое неизвестных напали на сотрудника пресс-службы «Яблока» Петра Иванова у дома в Санкт-Петербурге

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое неизвестных напали на журналиста SOTA и сотрудника пресс-службы партии «Яблоко» Петра Иванова у дома в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Как пишет Telegram-канал Baza, мужчину повалили на землю и сильно избили, он госпитализирован.

Врачи диагностировали у Иванова перелом носа, ушибы и ссадины. Рядом с местом нападения нашли бутылку с синей жидкостью, которой, возможно, неизвестные хотели облить журналиста.

«Коммерсант» отмечает, что врачи не подтвердили сотрясение мозга у Иванова. При этом соседи журналиста рассказали SOTA, что неизвестные караулили его у подъезда около двух дней.

В феврале 2022-го было совершено нападение на бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина вблизи одного из офисов на Самотечной улице в центре Москвы. После избиения он был госпитализирован. Экс-депутат от ЛДПР рассказал, что ожидал нападения, так как заметил за собой слежку.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения Шингаркина.