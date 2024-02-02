«Нехай стреляют»: военкор об учениях Великобритании Военкор Коц: Великобритания имеет полное право на испытания ракеты Trident 2

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Великобритания в ближайшие дни проведет испытания ядерной ракеты Trident 2, на что имеет полное право, считает военный корреспондент Александр Коц. В своем Telegram-канале он написал, что баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) являются основой ядерной мощи США и Великобритании и неудивительно, что военные хотят их испытать, но Россия в свою очередь проведет семь учебных пусков.

Нехай стреляют. Россия в этом году планирует провести семь учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет. Да и ракеты у нас поновее тридцатилетних американских «трезубцев», — написал он.

По его словам, российские ракеты «Сарматы» будут поновее. Однако он отмечает, что на боевое дежурство они заступят в 2024 году.

Trident II — американская баллистическая ракета с дальнобойностью в более чем 12 тысяч километров. Она имеет разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, которые оснащены термоядерными зарядами W88 и W76-1 с мощностью 455 и 90 килотонн соответственно, а также боеголовками малой мощности W76-2 до восьми килотонн.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы Великобритании готовятся провести испытания межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2. Пуск планируется с атомной подводной лодки в Атлантическом океане, это будут первые подобные испытания британской стороны с 2016 года.