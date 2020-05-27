Нефтеюганский районный суд оштрафовал местного жителя за фейк о COVID-19

Нефтеюганский районный суд приговорил к выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей местного жителя. Он разместил в социальной сети фейк о том, что болен коронавирусом.
Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что распространением ложной информации о своём заболевании и перемещении по городу молодой человек намеревался посеять панику среди населения.
Ранее административный протокол в этом регионе был составлен в отношении 42-летней жительницы. Она заявила в одной из социальных сетей о нехватке аппаратов ИВЛ.
Как писал NEWS.ru, штрафы для юридических лиц за фейки о коронавирусе составят до 5 млн рублей.
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