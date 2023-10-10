«Нефть уйдет за $100»: аналитик предрек резкий скачок цен на энергоресурсы Экономист Демидов: нефть уйдет за $100, но кризис 1970-х годов не повторится

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Цены на энергоресурсы могут вырасти, даже если палестино-израильский конфликт не перерастет в сверхгорячую фазу, заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов. Однако, по его словам, не стоит ожидать существенных ценовых скачков «в разы».

В Европе цены на газ точно вырастут, потому что Израиль поставляет чуть больше девяти кубов газа в Европу и потенциально может существенно увеличить, но ввиду нынешних проблем это откладывается. Но существенных прыжков цен в разы я не вижу, — говорит эксперт.

Цены на нефть могут расти из-за Ирана. Демидов объясняет, что если конфликт между Палестиной и Израилем перейдет в более острую фазу, то, скорее всего, будут обвинять Иран. А любая атака на Тегеран приведет к скачку цен далеко за $100 за баррель.

Я не думаю, что будет повторение кризиса 1970-х годов, когда нефть из $2 выросла до $70 за пару лет. Просто на какой-то период времени нефть уйдет за сотню и какое-то время продержится, но тогда ОПЕК+ увеличит поставку нефти на внешний рынок, потому что при ценах выше $100 падает покупательская способность и страдают все, — подытожил аналитик.

Ранее Демидов назвал меры по снижению цен на бензин в России неэффективными. По его словам, идея о том, чтобы сначала поставлять бензин на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт, хороша лишь в теории. По его словам, если эта инициатива будет плохо реализована, то это чревато очередным ростом цен.