Нефролог указал на опасное последствие коронавируса Нефролог Ватазин: у 25% россиян после коронавируса возникли повреждения почек

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Одним из опасных последствий коронавируса стало повреждение почек, рассказал президент национальной Ассоциации нефрологов, главный нефролог Московской области Андрей Ватазин. Как сообщает «Радио 1», об этом медик заявил в ходе съезда терапевтов Подмосковья По его словам, с этой проблемой столкнулся каждый четвертый россиянин, переболевший COVID-19.

Примерно 25% больных, которые страдали ковидом, страдали повреждением почек. <...> Примерно половина всех больных находятся на первой стадии, которая не очень выражена. А вот вторая и третья стадии более опасны, и если они выявлены еще и при коронавирусе, это фактор риска смерти, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что степень опасности острого повреждения почек зависит от стадии заболевания, и замедлить прогрессирующее развитие болезни позволит качественная работа терапевтов. Именно они должны обращать внимание на жалобы пациентов и в случае необходимости направлять их к врачам узкой специализации.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что общий белок является одним из важнейших показателей в анализе крови, который помогает диагностировать заболевания печени и почек. По ее словам, понижение белка указывает на проблемы с почками.