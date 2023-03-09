Недвижимость главреда РБК арестовали из-за штрафа в 5000 рублей У главреда РБК арестовали имущество из-за неуплаты штрафа за немаркировку иноагента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба судебных приставов

Судебные приставы арестовали квартиру и дачу главного редактора РБК Петра Канаева из-за неуплаты штрафа по «иноагентской» статье, передает издание со ссылкой на управление ФССП подмосковного Ступино. Медиаменеджер должен был заплатить 4000 рублей штрафа и пени в размере 1000 рублей из-за того, что допустил публикацию текста, где не указал статус иностранного агента для правозащитного аналитического центра «Сова» (внесен Минюстом России в список иностранных агентов). Канаев назвал такое решение ФССП несоразмерным сумме штрафа, который он не успел оплатить, поскольку упустил из виду.

Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в 5000 рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным, — говорит Канаев.

Письмо об аресте он получил утром в четверг, 9 марта.

Ранее в розыск объявили координатора движения «Голос» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из Твери Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ему инкриминируют уголовную статью о злостном неисполнении закона об иноагентах — он не предоставляет Минюсту документы, которые обязывает предоставлять закон. Сам Важенков сейчас находится в Армении.