Неденежный фактор: зачем Росстат изменит подход к оценке бедности

Росстат изменит методы оценки финансового положения россиян и объявил соответствующий тендер на 3,5 млн рублей. Статистическое ведомство, в частности, намерено более детально исследовать доходы отдельных категорий граждан, применив так называемый лонгитюдный метод. С другой стороны, служба хочет включить в систему мониторинга оказываемую социальную помощь населению в натуральном виде, например, молочные кухни. Эти меры, как считают в госструктуре, нужны для более глубокого анализа социальных и демографических данных, а в конечном итоге направлены на увеличение эффективности борьбы с бедностью. Опрошенные NEWS.ru эксперты по-разному оценили данную инициативу, не исключив, что новые подходы могут «улучшить» статистику достатка россиян, потому что при анализе данных будет включаться неденежная господдержка и владение различными активами. Нечто похожее произошло три года назад, когда в стране стали по-новому считать уровень реальных доходов, в результате цифры стали более оптимистичными, что сложно сказать про реальное положение дел.

Не совсем тенденция

На сайте госзакупок появилось извещение Росстата о конкурсе на выполнение научно-исследовательской работы для совершенствования методик оценки условий жизни и финансового положения населения.

Авторы исследования, то есть победители конкурса, должны будут, в частности, создать рекомендации по внедрению так называемого лонгитюдного метода по выборочному наблюдению за доходами россиян и соцвыплатами, который ранее тестировался Росстатом в Удмуртии, Белгородской и Калининградской областях. Данный метод подразумевает, что мониторингом охватываются одни и те же респонденты на протяжении продолжительного времени — от года и более. Применять новый подход планируется с 2022 года.

Сейчас Росстат применяет выборочный ежегодный срез на предмет изменения доходов населения и участия в социальных программах, которое охватывает 60 тысяч домохозяйств. Такой вид исследования не является лонгитюдным — в каждое новое обследование включаются разные домохозяйства и географические локации, поэтому полученные данные не всегда можно считать трендом.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru демограф и экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша, новая методика вряд ли позволит поменять оценку финансового положения россиян, потому что «и старая показывала более-менее нормально».

Лонгитюдные обследования применяются для того, чтобы сохранялась одна и та же выборка примерно одного и того же ряда респондентов. По ней можно смотреть, как с годами меняется ситуация. В принципе, это хороший метод, но если старый был неплох, то и новый подтвердит те же самые выводы, которые были сделаны исходя из прежней методики. Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Как пояснили РБК в Росстате, по итогам исследовательской работы у ведомства появится возможность получать больше информации о различных группах населения (семьи, состоящие из пенсионеров, многодетные семьи, группы людей с очень низкими или очень высокими доходами, а также студенческие домохозяйства), которые в классической модели выборки представлены недостаточно.

Мы планируем оценивать малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена. Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идёт о семьях с детьми и людях старшего возраста, — заявили в пресс-службе Росстата.

В ведомстве добавили, что развитие методов выборочных наблюдений социально-демографического характера «направлено на расширение и повышение статистической надёжности информации, используемой при планировании и оценке эффективности мер государственной социальной политики, направленной на борьбу с бедностью и повышение адресной социальной политики». Важность выборочного наблюдения доходов, как считают в Росстате, обусловлена тем, что его данные могут использоваться при разработке мер демографической и социальной политики, а также улучшения мониторинга реализации приоритетных госпрограмм и нацпроектов.

Сегодня, как говорят в Росстате, возникла «необходимость более развёрнутой статистической оценки по финансовому положению наиболее уязвимых групп населения, которые сейчас недостаточно представлены в выборках на случайной основе». Также появилась «потребность для отражения реальных изменений в доходах домохозяйств, обследуемых на протяжении не одного года, как сейчас, а нескольких лет». Кроме этого, ведомство собирается создать единую модель выборки для разных исследований, часто основанных сегодня на собственной модели выборки, что является затратным.

Уход от монетарности

Из материалов закупки следует, что для оценки уровня бедности россиян статистическое ведомство хочет учитывать дотации и государственные социальные программы (учитываемые в денежном эквиваленте социальные меры, такие как молочная кухня для матерей или средства технической реабилитации инвалидов). Кроме того, Росстат собирается измерять доходы россиян, исходя из наличия тех или иных «финансовых и нефинансовых активов».

Как пояснили в пресс-службе статистического ведомства, до сих пор они учитывали не финансовые активы, «которые люди инвестировали на финансовых рынках», а лишь накопления и сбережения. Научная работа, которую предстоит выполнить победителю конкурса Росстата, направлена главным образом на изучение мирового опыта, в том числе в области учёта активов, обобщение материалов международных статведомств и оценку проектов, реализованных ведущими национальными статистическими службами.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В беседе с NEWS.ru основатель исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников пояснил, что без учёта социальных трансфертов и активов россиян статистическое ведомство может получать недостоверную картину. Однако, поскольку реальная мотивации Росстата неизвестна, остаётся неясным, что в данном случае превалирует — «желание точнее и аккуратнее измерять доходы или занизить таким образом оценки доли бедных».

Учитывать неденежную поддержку со стороны государства, наверное, правильно, но тогда надо корректировать и определение порога бедности. Без такой корректировки действительно получится приукрашивание действительности. Но новая методика поможет в борьбе с бедностью очень косвенно, давая дополнительную информацию о состоянии дел. При разумном использовании этих данных, может быть, какая-то польза от этого будет, но маловероятно. Борис Овчинников основатель и директор по исследованиям Data Insight основатель и директор по исследованиям Data Insight

Экономист Хазби Будунов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что действующая методика Росстата предполагает оценку только монетарной бедности. Судя по комментариям статистического ведомства, методику хотят дополнить включением неденежных доходов. Таким образом, говорит он, статистика бедности улучшится. Но улучшения фактического благосостояния ожидать не стоит. Возможно, по результатам обследований по новой методике «даже перекроют некоторые каналы адресной социальной поддержки».

Будунов не исключил, что речь может идти о том, чтобы статистически затушевать реальное положение вещей и доказать, что положение россиян лучше, чем в реальности.

Если перенимать реальный международный опыт оценки бедности, то оптимальным была бы европейская методология (индекс AROPE), в которой бедность определяется по трём критериям. Первый — это монетарная бедность. Второй — депривационная бедность (определяется по таким индикаторам, как возможность семьи справиться с непредвиденными расходами, купить автомобиль, платить в срок по обязательным платежам и поехать в отпуск раз в год). И третий — уровень занятости членов семьи. Ничего такого Росстат пока не планирует. Хазби Будунов экономист, редактор Telegram-канала Politeconomics экономист, редактор Telegram-канала Politeconomics

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, лидер липецкого отделения Партии Роста Вадим Ковригин, в свою очередь, считает, что подходы к изменению порядка расчёта социально-демографических показателей, которые декларирует Росстат, правильные. По его мнению, исследование структуры, размера и динамики доходов домохозяйств «должно быть строго лонгитюдным — это слишком конъюнктурные показатели».

Доходы слишком сильно зависят от конкретных месяцев, ситуации на биржах, рынке труда и тому подобное. Никто не отменял текучую безработицу, при которой рабочая сила привлекается лишь периодически к случайным заработкам и тому подобное. Безусловно, правильно в определении размера доходов учитывать и доходы от инвестиций, пособия и помощь в натуральной форме, даже теневые доходы. Так делают в большинстве стран Европы. Однако, раз по такой схеме мы учитываем доходы, то и систему исследования структуры расходов, определения порога бедности надо совершенствовать. Структура расходов домохозяйств сильно зависит не только от структуры цен региона, но и от состава семьи, возраста и особенностей жизни каждого из её членов, национальных и культурных особенностей и так далее. Готов ли к этому Росстат? Вадим Ковригин доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова

В противном случае, считает эксперт, «усовершенствовав методику расчёта социально-демографических показателей, мы возрадуемся — бедных стало меньше». Только в реальности это не так, сказал Ковригин в интервью NEWS.ru.

Стоит напомнить, что в 2018 году Росстат изменил правила составления баланса денежных доходов и расходов населения, в результате средняя зарплата россиян рассчитывалась не только с учётом малых предприятий, но и индивидуальных предпринимателей и занятых у них работников. По данным самого статистического ведомства, в оценку доходов населения добавлены показатели оплаты труда работающих без оформления, наёмных работников у физлиц и ИП, а также зарплаты в иностранной валюте и оплата труда иностранных работников. Из-за этого при пересчёте денежных доходов за 2017 год размер оплаты труда в России вырос с 23 до 31 трлн рублей. В Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН сочли такой подход ошибочным, «поскольку отдельные микроэкономические данные свидетельствуют, что нелегальная оплата труда, как правило, ниже официальной на аналогичных рабочих местах».

В феврале 2021-го Росстат сообщил, что зарплаты россиян за год выросли на 2,5%, но реальные доходы за тот же период упали на 3,5%. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что пропасть между богатыми и бедными увеличивается.