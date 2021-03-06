Недельный прирост новых случаев коронавируса вырос в Москве

https://static.news.ru/photo/0e69d126-7f29-11eb-b02a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы за прошедшую неделю было выявлено больше новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, чем за предыдущую. Об этом говорят показатели, предоставленные столичным оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

С 1 по 7 марта в городе заражение COVID-19 диагностировали у 11 919 человек. В период с 22 по 28 февраля этот показатель был ниже. В течение указанной недели в Москве выявили 10 642 новых случая заражения. Предыдущий раз недельный уровень заражаемости демонстрировал рост в середине января.

В России число новых случаев продолжает уменьшаться. Однако происходит это медленнее, чем раньше. За эту неделю инфекцию зафиксировали у 76 697 человек, что на 5,7% меньше, чем в предыдущие семь дней, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российские медики за последние 24 часа выявили на территории страны 10 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. С начала пандемии заражение было диагностировано у 4 322 776 россиян.

В Москве COVID-19 за 24 часа диагностировали у 1534 человек. Всего в столице заразились 990 395 местных жителей.