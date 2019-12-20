https://static.news.ru/photo/cd4e5dce-2470-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Небольшой дождь и облачную погоду пообещали москвичам синоптики 22 декабря. За неделю до Нового года в столице будет по-прежнему тепло.

Температура воздуха составит от 3 до 5 градусов выше нуля. В ночные часы температура останется на том же уровне, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Подмосковье днём будет от 1 до 6 градусов тепла. В ночь на понедельник, 23 декабря, температура составит от 0 до 5 градусов тепла. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт.ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный туман в Москве и Московской области прогнозируют метеорологи в ночь на 21 декабря. Из-за этого в столичном регионе объявлен повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности.