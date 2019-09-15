https://static.news.ru/photo/2bb488f6-d76a-11e9-b26d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Danil Shamkin/Global Look Pres

Небольшой дождь, похолодание и облачную с прояснениями погоду обещают москвичам 15 сентября. Воздух прогреется до 14–16 градусов тепла днём.

В ночь на понедельник может похолодать до 8–10 градусов выше нуля. Ветер переменный, от 3,5 до 10 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра . Местами его порывы будут достигать от 12 до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. В Подмосковье будет от 11 до 16 градусов тепла. Прогнозируется умеренный дождь. В ночь на 16 сентября станет ещё холоднее — до 5 градусов выше нуля.

Ранее News.ru сообщал, что тёплая погода вернётся в Москву, скорее всего, в последние пять дней сентября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, летнего зноя ждать не стоит.