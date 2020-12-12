Небольшим снегопадом начнётся новая неделя в Москве

https://static.news.ru/photo/4f9734a4-3dc5-11eb-8a5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачную погоду с гололедицей прогнозируют синоптики москвичам 14 декабря. Возможен снег.

Днём в столичном регионе температура воздуха составит -3...-5 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, атмосферное давление 755 мм ртутного столба, сообщает Гидрометцентр.

К вечеру в городе похолодает до -4...-6 градусов, жителям Подмосковья стоит быть готовыми к снегопаду в ночь на вторник.

Стемнеет в Москве в 15:56.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 14 декабря выдалось в 1907 году — ниже 28 градусов мороза. А в 1999 году был зафиксирован температурный рекорд — 4,5 градуса выше нуля, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru, зимы на территории России в ближайшие 5–10 лет станут значительно теплее. Об этом рассказал специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений, учёный-климатолог Владимир Семёнов. На протяжении последних 15 лет на европейской части России, по словам Семёнова, наблюдается отрицательная аномалия температуры.