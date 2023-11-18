Неблагоприятные дни в ноябре 2023 года: какой праздник 19 ноября, приметы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

ЗРК «Бук-М3»

В России 19 ноября 2023 года отмечают День Ракетных войск и артиллерии, а по-христианскому календарю — праздник Павла Ледостава. Какие еще события выпадают на воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день?

Какие праздники отмечают 19 ноября

В России 19 ноября отмечается День Ракетных войск и артиллерии, который был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. Праздник посвящен ветеранам и военнослужащим этих видов вооруженных формирований.

Дату 19 ноября приурочили к памятной годовщине. В этот день в 1942 году началось контрнаступление советских военных в ходе Сталинградской битвы. Операция, получившая название «Уран», стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам.

Ежегодно в день торжества военнослужащие и ветераны артиллерийских войск возлагают цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата.

Также 19 ноября в России отмечается День преподавателя высшей школы, День работника стекольной промышленности. Среди интернациональных праздников на воскресенье выпадает Международный день мужчин, День женского предпринимательства.

Христиане 19 ноября отмечают праздник Павла Ледостава. Этот день посвящен памяти святителя Павла, исповедника и патриарха Константинопольского. В народе его прозвали Ледоставом из-за того, что в этот период мороз сковывал льдом реки и озера.

Что можно и нельзя делать 19 ноября

В воскресенье женщинам рекомендуется воздержаться от стирки белья, иначе можно серьезно заболеть. Также не рекомендуется носить старую одежду. Согласно приметам, нарушители этого правила столкнуться с трудностями и нуждой в холодную зиму.

19 ноября необходимо избегать мясных блюд за столом и дальних поездок. Нужно соблюдать осторожность в обещаниях: кто не сдерживает свои слова, могут стать жертвами обмана в будущем.

В старину начинали готовиться к зимней рыбалке: доставали снасти, осматривали их, ремонтировали. В этот день рекомендуется посетить кладбище, а также собраться на семейный обед или ужин — время, проведенное в кругу близких, может стать залогом крепких отношений в будущем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие известны приметы на 19 ноября

На Руси считалось, если 19 ноября выпадал снег, это предвещало снежную зиму. Безветренная погода говорила о том, что нужно ждать скорых морозов. Алый закат — к ветреной и пасмурной погоде. Много звезд — к сильному похолоданию. Если воробьи собираются в стаи и громко чирикают — можно ждать ясной погоды, а образование груды льда на озере или реке предвещают богатый урожай хлеба.

В старину верили, что сон на 19 ноября может рассказать правду об окружающих людях, показать их настоящую сущность и рассказать о том, что они думают.

19 ноября именины празднуют Александра, Алиса, Олеся, Клавдия, Анатолий, Арсений, Виктор, Николай, Василий, Константин, Павел, Никита, Лука.

Какие неблагоприятные дни в ноябре

Согласно лунному календарю, в ноябре будет несколько неблагоприятных дней. 23-го числа не рекомендуется совершать дорогостоящие покупки, брать или давать деньги в долг, а также вкладываться в любые финансовые проекты. 25 и 30 ноября стоит воздержаться от стрижки волос.

Особенно опасным считается понедельник, 27 ноября. В этот день ожидается полнолуние, в период которого не рекомендуется делать косметологические процедуры и оперативные вмешательства. Также не исключены магнитные бури на Земле.

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