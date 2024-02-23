Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН по «оккупированным территориям»

Фото: EDUARDO MUNO/EPA/ТАСС

Василий Небензя (в центре) покидает заседание Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генеральной Ассамблеи, которое было посвящено «оккупированным территориям» Украины, передает РИА Новости. Отмечается, что это мероприятие проводится с 2014 года, когда Крым присоединили к России.

Как пишет агентство, представители Запада во время заседаний выступают с осуждениями в адрес Москвы, обвиняя в нарушении прав крымских татар, Россия в свою очередь эти обвинения отвергает. В пятницу, 23 февраля, Небензя заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует. По словам дипломата, существуют только новые территории РФ.

Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенные в 2021 году слова действующего президента Зеленского, который назвал их «существами и особями»? — спросил постпред.

Ранее постпред выразил уверенность в том, что Украина могла бы вернуть Донбасс по итогам реализации Минских соглашений. Для этого, по его мнению, Киеву нужно было приложить «хоть какие-то» усилия, поэтому осуществление минского комплекса мер было бы лучшим сценарием решения конфликта.