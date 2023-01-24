Пьяный мужчина застрял на водосточной трубе в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина забрался на водосточную трубу жилого дома в Ростове-на-Дону по адресу Рабочая площадь, дом 11 и не смог спуститься, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. Как отметили в ведомстве, мужчина повис на уровне четвертого этажа, ему помогли спасатели.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения повис на водосточной трубе на уровне четвертого этажа. На место незамедлительно выехали спасатели и оказали помощь мужчине. При помощи автолестницы они спустили его на землю и передали бригаде скорой помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на горе застрял воздушный шар с тремя взрослыми пассажирами и тремя детьми. К месту, где застрял аэростат, был направлен вертолет со спасателями. Как рассказали в МЧС, пассажиры самостоятельно покинули корзину шара. Состояние всех эвакуированных удовлетворительное, травм и повреждений нет.

20 января сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом. К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.