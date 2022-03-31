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«Не знаком с деталями»: Песков о национализации квартиры Зеленского в Крыму

Песков прокомментировал идею Аксёнова о национализации имущества украинцев в Крыму
13:53, 31 марта 2022
«Не знаком с деталями»: Песков о национализации квартиры Зеленского в Крыму Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Комментируя идею главы Крыма Сергея Аксёнова национализировать на полуострове имущество украинцев, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает деталей. Его слова передаёт РИА Новости

Я, честно говоря, не знаком с деталями, поэтому я не могу ничего вам сказать, — заявил Песков.

31 марта Аксёнов заявил, что в регионе будет национализировано имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевскую власть. Список национализируемого будет готов на этой неделе, после чего необходимое решение должен будет принять крымский парламе

Ранее источник в правительстве Крыма заявил, что квартиру Зеленского в посёлке Ливадия под Ялтой включат в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму.

О том, что супруга Зеленского Елена приобрела в апреле 2013 года недвижимость в Крыму, cтало известно в ходе предвыборной кампании на пост президента в 2019 году. После покупки были уплачены все сборы, нeдвижимость официально задекларирована. Квaртира находится в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе на южном бeрегу Крыма.

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