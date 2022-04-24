«Не жалуется»: в ОНК рассказали о состоянии Кара-Мурзы после ареста

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Жильё в новостройках подорожало на 3% по сравнению с мартовскими значениями, хотя активность покупателей за месяц сократилась в полтора раза, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики». Девелоперы считают, что предпосылок к снижению цен на строящееся жильё нет, и сокращают предложения в условиях нестабильности.

По оценкам компании «Этажи», в среднем новостройки в России сейчас стоят 101,12 тыс. руб. за кв. м, это на 4% выше показателя марта и на 28,1% превышает значение апреля прошлого...