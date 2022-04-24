«Не жалуется»: в ОНК рассказали о состоянии Кара-Мурзы после ареста
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:56, 24 апреля 2022
Оппозиционный политик Владимир Кара-МурзаФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили о состоянии оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (лицо, исполняющее функции иностранного агента) после ареста по делу о дискредитации Вооружённых сил России. По словам ответственного секретаря ОНК Алексея Мельникова, публицист не жалуется на условия содержания, пишет РБК.
Владимир содержится в трёхместной камере. Жалоб на условия содержания у него нет, он в изоляторе на Петровке, там, конечно, иногда бывают косяки, но в целом этот изолятор на четвёрку, — сообщил Мельников.
Следственный комитет России предъявил обвинение Кара-Мурзе в дискредитации Вооружённых сил РФ 23 апреля. Басманный суд Москвы арестовал журналиста до 12 июня.
Ранее Хамовнический суд Москвы назначил Кара-Мурзе — младшему 15 суток ареста за неповиновение сотруднику полиции. Как сообщил его адвокат, это максимальная санкция за данное правонарушение. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома.