«Не жалко внука?»: власти пригрозили россиянке из-за обращения к Путину

Жительнице Кемеровской области местные власти пригрозили проблемами для внука, так как она решила обратиться к президенту Владимиру Путину в ходе его прямой линии. Глава государства, узнав об этом, сказал, что этой угрозы теперь не существует.

Ведущие рассказали, что жительница Новокузнецка Елена Калинина попросила у президента помочь с ремонтом крыши детского сада-школы. Её обращение зарегистрировали, а затем волонтёр прямой линии позвонила в местный отдел образования, но там не поверили, что им звонят с прямой линии.

На следующий день женщина снова позвонила на прямую линию и попросил удалить своё обращение. Она рассказала, что представители отдела образования связались с ней и потребовали отказаться от жалобы с формулировкой «не жалко ли ей заведующую детским садом и её внука».

Путин потребовал от губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва проконтролировать решение проблемы с детским садом.

Обратите, пожалуйста, внимание на должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения, — отметил он.

Глава государства отметил, что в России 60% школ нуждаются в ремонте, ещё 10% — в капитальном, средства на данные цели уже запланированы.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию.