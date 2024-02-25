«Не заморачивались»: Собчак возмутилась санкциями Австралии против ее мамы Собчак: Австралия последовала примеру Америки в вопросе санкций против ее матери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» возмутилась австралийскими санкциями в отношении ее матери Людмилы Нарусовой. По ее словам, Канберра просто последовала примеру США, не разобравшись в ситуации. Нарусову включили в список вместе с другими членами Совфеда, губернаторами и прочими чиновниками, добавила она.

Внесли и маму. <...> Австралийцы, не заморачиваясь, просто повторили американские санкции и добавили ее [в санкционные списки] вместе с другими членами СФ, губернаторами и прочими чиновниками, — заявила Собчак.

По словам телеведущей, австралийский бюрократический аппарат не стал учитывать, как человек себя ведет, даже будучи политиком. Вместе с тем она уверена, что ее мать помогает россиянам, несмотря ни на что. Кроме того, по мнению Собчак, Нарусова остается единственной из сенаторов, кто регулярно выступает и голосует против «репрессивных законов».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал, что Токио на фоне ситуации на Украине вслед за странами — членами G7 расширит санкционные списки против России. По его словам, Япония всегда принимала «жесткие меры» в отношении РФ. Он также заявил о поддержке Киева в первую очередь в сфере восстановления и модернизации украинской инфраструктуры.