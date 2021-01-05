Не забытое старое: эксперты озвучили тренды 2021 года в одежде и стрижках

Мода — феномен цикличный, но каждый год имеющий свои особенные «штрихи». Так или иначе её веянию подвержен почти каждый россиянин. Как отмечают специалисты, с помощью стильных вещей или подходящей стрижки можно не только поднять свою самооценку, но даже избавиться от депрессии. Причём, чтобы быть в тренде, необязательно тратить баснословные суммы — при желании всегда можно найти приемлемую альтернативу. О том, какие тенденции останутся с нами в 2021 году, что появилось нового и почему россиянам сейчас не стоит спешить менять образ — в материале NEWS.ru.

Пересматриваем гардероб

В наступившем году устоявшаяся фраза «серая мышка» больше не будет звучать, как оскорбление. Ведь этот цвет стал одним из главных в 2021-м вместе с лимонным оттенком. Такое непривычное сочетание пришло на смену спокойной и уже так полюбившейся всем кремово-бежевой гамме. Об этом NEWS.ru рассказала известный стилист Лина Дембикова. Поэтому многим россиянкам стоит пересмотреть своё отношение к «мышиной гамме» и обязательно добавить этот цвет в базовый гардероб.

Второй большой тенденцией 2021 года станут женственные и выразительные силуэты. Конечно, оверсайз останется с нами, но при этом продолжится тенденция к возврату неоромантизма, которая началась ещё в прошлом году. Поэтому вернутся мини, более приталенные силуэты, женственные элементы, например, в виде массивных рукавов и воротников. Третий момент — это некое стирание границ между женским и мужским гардеробом. Уже давно заметен унисекс-формат в оверсайз крое, даже масс-маркет сейчас вводит некие смешанные линейки одежды. Лина Дембикова стилист стилист

По словам специалиста в мире моды, в этом году россияне также откажутся от «безумного потребления». Они перестанут покупать вещи просто так, а начнут делать это с большей осознанностью. Стилист уверена, что жителей нашей страны обязательно будет волновать качество приобретаемой ими одежды и обуви. Также в 2021-м вернутся в моду винтажные вещи и украшения, добавила Лина Дембикова. Поэтому одежда из секонд-хенда станет очень актуальной.

Меняем причёску

Jan Tepass/imagebroker.com/Global Look Press

Стилист посоветовала россиянам не акцентировать внимание на том, что сейчас приходится больше времени проводить дома. И несмотря на этот факт, наряжаться и подбирать себе красивые образы даже в таких условиях. Помимо этого, в 2021 году можно поэкспериментировать со стрижками и окрашиваниями. Как пояснила NEWS.ru парикмахер-стилист Евгения Дубчак, в ближайшие 12 месяцев вернётся мода 80-х годов. А это объёмные укладки, текстурирование волос, которое пришло на смену химической завивке. Такие специальные составы помогают сохранить стильную причёску до трёх месяцев. Кроме того, представительницы прекрасного пола могут смело экспериментировать с цветом волос.

В 2021 году в моде цветные окрашивания — яркие радужные и пастельные тона, интересные переходы, скрытые окрашивания. В прошлом году было очень актуально каре с чёлкой-шторкой, а в этом такая стрижка будет ещё больше укорачиваться, выстригаться с рваными линиями сзади. Останется в тренде и натуральность. Неокрашенные волосы, средняя и максимальная длина. На длинных волосах можно также попробовать сделать небольшие акценты — скрытую чёлку или окрашенную прядь. Евгения Дубчак парикмахер-стилист парикмахер-стилист

Эксперт добавила, что те, кому скучно с одинаковой длиной, могут под длинными волосами спрятать короткую стрижку. По словам парикмахера-стилиста, благодаря весенней самоизоляции появился и тренд в мужских стрижках. Поэтому в 2021 году российским мужчинам, которые ранее отдавали предпочтение коротким волосам, стоит отрастить среднюю длину.

Обдуманные эксперименты

unsplash.com

Как поделилась с NEWS.ru психоаналитик Наталья Толстая, в период пандемии многие россияне стали заниматься дома рукоделием, в том числе переделывать старые вещи в какие-то трендовые. Поэтому эксперт дала совет: если бюджет не позволяет купить новую вещь, стоит подумать, как можно преобразить старую. Специалист также отметила важность таких обновлений для психологического здоровья жителей нашей страны.

Периодически каждый человек нуждается в переменах и обновлении. Просто так это желание не возникает. Чаще это происходит в период какого-то нового этапа в жизни или, наоборот, серьёзной потери. В некоторых случаях, когда человек переживает сильные эмоциональные потрясения и обращается за помощью к психологу, комплексная работа ещё и со стилистом ускоряет процесс выздоровления. Это помогает вывести человека из депрессивного состояния. Когда, например, мы приходим в салон или магазин, нам уделяют много внимания. Это тоже положительно влияет на настроение и самооценку. Наталья Толстая психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель психоаналитик, кандидат медицинских наук, писатель

Психоаналитик также заключила, что россиянам стоит экспериментировать с образом, когда максимально снимут все ограничения. По словам эксперта, если сейчас сменить имидж и «опять красивой сидеть дома — это будет немного смазанный вариант». А пока стоит придумать себе новую стрижку, изучить тренды, полистать журналы, спланировать покупки. В общем не торопиться с экспериментами. Зато потом эффект будет впечатляющим, считает Наталья Толстая.