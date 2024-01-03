Как изменить свою жизнь с Нового года и почему это мало кому удается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие люди воспринимают Новый год не просто как праздник, но и как точку отсчета для нового в жизни этапа. В это время обычно подводят итоги уходящего года и строят планы на грядущий. Кто-то обещает себе начать заниматься спортом, другие — взяться за изучение иностранного языка, а третьи — бросить вредные привычки. Но опрошенные NEWS.ru психологи отмечают, что чаще всего это намерение так и остается намерением. Куда пропадает мотивация и как не утратить настрой изменить свою жизнь — в этом материале.

Почему новую жизнь обычно начинают с 1 января

Начать менять себя можно и с других дат, например 1 сентября, отмечает в беседе с NEWS.ru психолог и коуч Александр Кичаев. С детства этот день ассоциируется с чем-то новым: заканчиваются каникулы, подходит к концу сезон отпусков, завершается лето, и грядет зима. И все же чаще люди решаются на перемены именно после Нового года.

«Это [желание изменений] идет от ощущения цикличности жизни. Новый этап жизни начинается именно с 1 января, потому что к этой дате привязаны все календари, так мы приучены. Человек верит, что что-то может измениться в следующем году. Он надеется, что будет успешнее, увереннее», — объяснил Кичаев.

Другая причина, почему на Новый год делается такая большая ставка, состоит в том, что после него — в отличие от того же 1 сентября — у человека есть время отдохнуть, набраться сил и переосмыслить свою жизнь, говорят специалисты.

«Отдых — это лучшее время для того, чтобы подумать над своей жизнью, сориентироваться на будущий год, решить, куда и в каком темпе двигаться. Человек выходит с отдыха наполненный силами, отсюда как раз и возникает эффект обновления», — отметила в разговоре с NEWS.ru гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему мы часто бросаем планы на полпути

Причин, по которым строительство новой жизни может забуксовать, не успев начаться, много. Часто встраивать новые занятия в свой график люди начинают на эмоциях, с запалом на свершения. Но воодушевление быстро сменяется стрессом, возникает перегрузка, объясняет Анна Девятка.

«Люди начинают делать что-то новое на эмоциях и часто пытаются встроить в свою жизнь сразу несколько нововведений: и спортзал, и изучение английского, и встречи с друзьями. А до этого у человека ничего из перечисленного не было. Тогда у него возникает стресс. Первый месяц человек выдерживает на силе воли, а на второй месяц ему уже становится тяжелее», — уточнила специалист.

По мнению собеседницы NEWS.ru, продолжить начатое нередко мешает и сезонная заболеваемость, которая наступает, как правило, в феврале. Человек заболевает, у него пропадают силы что-либо делать, он понимает, что не выдерживает, и в итоге оставляет только обязательные дела, отказывается от новых начинаний.

Еще одна проблема — отсутствие четкого плана, отмечает психолог. Часто человек имеет только абстрактное представление о том, чего хочет, не задумываясь о деталях. Если не просчитать заранее свои возможности и риски, то рано или поздно придется столкнуться с осознанием своей неидеальности, неспособности сделать все запланированное.

«Между реальностью и мечтой всегда есть пропасть. В 90% случаев представление о себе не соответствует реальности. И вот человек напланировал, нафантазировал, а потом начинает искать причины для того, чтобы что-то не делать. Говорит: „Не я такой, жизнь такая“, перекладывает ответственность с себя на окружение. В общем, ищет оправдания», — добавляет психолог Александр Кичаев.

Как планирование позволяет сохранять мотивацию

Чтобы сохранить мотивацию на высоком уровне, нужен четкий, пошаговый план действий, отмечает Кичаев. Нужно учитывать свои сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для осуществления задуманного.

На важность планирования указывает и Анна Девятка. По ее словам, нужно сразу «отказаться от идеи, что что-то можно сделать на одном запале». Любое начинание при ближайшем рассмотрении оказывается сложнее, чем кажется изначально, поэтому его нюансы нужно заранее изучить.

«Например, в этом году я начала бегать. Мне бег давался сложно, и я начала изучать его технику. Потом выяснилось, что нужны определенные кроссовки, наколенники и одежда. Пришлось разобраться в проблеме, и тогда бег перестал быть чем-то непонятным и стал просто задачей, которую можно выполнить», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему важно постоянно сверяться с реальностью

На всем пути важно сохранять адекватное восприятие и себя, и реальности, считает психолог Кичаев. Для этого нужно обращаться за обратной связью не только к тем, кто похвалит, но и к тем, кто может дать критическую оценку.

«Нужно прислушиваться ко мнению недоброжелателей, оппонентов, научиться не воспринимать критику в штыки. Нужно обдумывать комментарии других людей, не исключать их правоты и делать из этого выводы. Весь определяющий нашу жизнь фидбэк идет именно от оппонентов», — считает специалист.

Отсюда вытекает другой принцип — планка цели должна быть чуть выше, чем человек сейчас способен достичь. Если она окажется слишком низкой, то не будет личностного роста, а если слишком высокой — «можно и не допрыгнуть», объясняет Кичаев.

«А вообще самое главное — спросить себя: „Я действительно этого хочу или просто должен так сделать?“ Если в своей цели ты не увидел „хочу“, а увидел „должен“, то мотивация очень быстро снизится», — добавил психолог.

В свою очередь психотерапевт Дмитрий Фролов призывает относиться к себе с пониманием и сочувствием, замечать даже небольшие результаты. Но и расслабляться не стоит: если что-то не получилось, нужно проанализировать ситуацию и вынести из нее урок, говорит он.

«Важно спокойно, но небезразлично относиться к откатам и срывам. Да, сегодня я не сделал, что хотел. Я проанализирую, почему так случилось, и подумаю, как это предотвратить в будущем, продолжу работать над изменениями», — посоветовал Фролов в беседе с NEWS.ru.

Как составить рабочий план, чтобы не бросить начатое

Планирующим начать новую жизнь Александр Кичаев рекомендует пользоваться таблицами. В качестве примера он привел так называемую матрицу Эйзенхауэра, которая делит дела на срочные важные и срочные неважные, несрочные важные и несрочные неважные. Далее на основе этой таблицы нужно составить план действий, предусмотрев в нем четкие дедлайны.

«Когда список уже сделан и распределен по датам, надо составить вторую таблицу с опасностями и угрозами: учесть, что может помешать плану осуществиться», — продолжил психолог.

В конце не помешает продумать план Б. Следует понять, как те или иные трудности повлияют на мотивацию, решить для себя, как реагировать на препятствия и к кому обращаться за помощью, рассказал собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый год — не лучше время для начала новой жизни?

Идея о том, что жизнь можно резко изменить с какой-то символической даты, ошибочна, считает Дмитрий Фролов. Дело в том, что не каждое начинание можно привязать к Новому году. Например, это не сработает, если человек решил сбросить лишний вес.

«Лучше выбирать не по принципу символической даты, а по принципу практического удобства изменения того или иного поведения. Например, резко сократить потребление высококалорийной пищи для многих в январе будет сложнее, чем в другое время», — объяснил психиатр.

В целом же он считает иллюзией мысль о том, что новую жизнь можно начать с понедельника, с 1 сентября или с Нового года. Привязка к дате действительно может помочь, но все же изменения в жизни человека происходят постоянно и постепенно, подытожил специалист.

Читайте также:

Что делать, если нет новогоднего настроения: советы психолога

4 особых рецепта блюд на новогодний стол для встречи 2024 года

Что подарить на Новый год детям, родным и соседям: 150 популярных идей